è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11 lungo il viale dei Pini, nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento.

Come scrive GrandangoloAgrigento, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati un bus di linea Tua e una Fiat Panda guidata da una 50enne di Agrigento.

Immediati sul posto sono arrivati i soccorsi. La conducente della Panda, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata tirata fuori dall’abitacolo della vettura dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri ed a un’ambulanza del 118.

La donna è stata subito trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è adesso ricoverata. Al momento non si conoscono le sue condizioni.