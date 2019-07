Nuovo spaventoso incidente lungo la strada statale 115, la Agrigento-Sciacca già teatro di numerosi scontri dagli esiti letali.

Un Suv ed un’altra vettura si sono scontrati lungo il rettilineo nei pressi del resort “Verdura”. Ancora da comprendere cause dell’incidente e dinamica dello scontro.

Le auto si sono contorte intrappolando gli occupanti dei due mezzi fra le lamiere. sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i malcapitati che sono stati condotti negli ospedali vicini. Non si conoscono le loro condizioni sanitarie.

In totale si tratta di cinque persone tutte di nazionalità straniera. secondo le prime analisi sembra che nessuno sia,. per fortuna, in pericolo di vita.

L’ennesimo incidente avviene nel giorno dei funerali del piccolo Alessio falciato da un Suv a Vittoria e mentre un bambino di nove anni lotta per la vita a Palermo dopo l’incidente sull’autostrada per Mazara costato la vita al fratellino