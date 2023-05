La collisione in centro a Palermo

Scontro questa mattina in centro a Palermo tra una moto e un monopattino. Entrambi i conducenti dei mezzi rimasti feriti. Immediati i soccorsi, sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Tanta paura in seguito all’incidente, specie per chi era alla guida del monopattino che è letteralmente volato per qualche metro dopo lo scontro.

I rilievi e traffico rallentato

Chiusa in parte la corsia dove è avvenuto l’incidente, con ripercussioni per il traffico veicolare. Si è creata qualche inevitabile coda considerando l’altissima densità di veicolare a quell’ora in zona. La sezione antinfortunistica della polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Ancora da capire quale errore di manovra si sia verificato per arrivare alla collisione. Caschi bianchi al lavoro proprio per ricostruire nei minimi dettagli come i due mezzi si sono mossi.

Incidente con scooter elettrico

Diversi sono i precedenti di incidente avvenuti con questi nuovi mezzi ecologici. Il mese scorso lunghe code in autostrada sulla A19, sia entrata che in uscita, in direzione di Catania. Un incidente si è verificato tra Villabate e Bagheria, con uno scontro tra un’auto e uno scooter elettrico che non sarebbe mai potuto entrate in autostrada. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane di 27 anni a bordo dello scooter elettrico in codice rosso all’ospedale Civico. Altri due feriti in codice giallo trasportati al Policlinico.

Sulla Palermo Mazara con il monopattino

Sulla A29 un altro incidente. Una donna di 50 anni a bordo di un monopattino elettrico sfiorata da un’auto ed è finita per terra. La donna stava percorrendo il tratto tra Tommaso Natale e Isola delle Femmine. Anche lei soccorsa dai sanitari del 118. I rilievi eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Palermo e di Buonfornello. Per gli indisciplinati a bordo dello scooter elettrico e del monopattino scattate anche pesanti sanzioni.

