Incolonnamenti sulla Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo

Lunghe code in autostrada sulla A19 sia entrata che in uscita. In direzione di Catania la causa un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nello scontro tra un’auto e uno scooter elettrico che non sarebbe mai potuto entrate in autostrada.

Sulla Palermo Catania con lo scooter elettrico

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane di 27 anni a bordo dello scooter elettrico in codice rosso all’ospedale Civico. Altri due feriti in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico.

In direzione Palermo le code sono provocate dagli automobilisti di rientro dal lungo ponte del 25 aprile.

Sulla Palermo Mazara con il monopattino

Sulla A29 un altro incidente. Una donna di 50 anni a bordo di un monopattino elettrico è stata sfiorata da un’auto ed è finita per terra. La donna stava percorrendo il tratto tra Tommaso Natale e Isola delle Femmine.

Anche lei è stata soccorsa dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Palermo e di Buonfornello. Per gli indisciplinati a bordo dello scooter elettrico e del monopattino scatteranno anche pesanti sanzioni.

Tragedia sulla Messina Catania, muore una ragazza

Ancora una tragedia sulle autostrada siciliane. Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada Catania-Messina, direzione Messina, poco prima del ponte Alcantara.

Una ragazza avrebbe perso la vita. Era a bordo di una moto. Il conducente è in condizioni critiche. Sul posto per questo è giunto l’elisoccorso.

Il traffico risulta totalmente bloccato. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale.

La moto procedeva in direzione di Messina. Il traffico risulta totalmente bloccato. Le auto dirette nel capoluogo peloritano al momento sono obbligate ad uscire allo svincolo di Fiumefreddo.

