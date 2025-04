E’ previsto proprio per oggi il Consiglio di amministrazione di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo. Un CdA convocato per la modifica di alcuni profili professionali interni che era in attesa da tempo ma sul quale piove come un fulmine anche se non proprio a ciel sereno, la dichiarazione del Presidente della Regione che attacca la governance Gesap inquanto “priva di visione strategica” e annuncia l’avvio di una “moral suasion per favorire un necessario, quanto urgente, rinnovamento, totale o parziale, della governance”.

Riggio, “Nessuno mi aveva avvertito, a questo punto mi dimetto”

Immediata la reazione dell’ex amministratore delegato Vito Riggio che già una volta di era dimesso per poi tornare dopo un pubblico invito proprio del Presidente della Regione “Considero questo giudizio del tutto improprio, sbagliato e infondato – dice Riggio riferendosi proprio all’assenza di visione strategica – e per quanto mi riguarda mi appresto a proporre, in CdA, le mie dimissioni, non più questa volta, soltanto da amministratore delegato ma anche da consigliere di amministrazione. Lo faccio ringraziando il sindaco Roberto Lagalla e il Presidente della Regione Renato Schifani per avermi consentito di fare qualcosa per una città difficile come Palermo”.

Un confronto con il governatore

Ai giornalisti che chiedono a Riggio se si confronterà con il Presidente della Regione Riggio risponde con serenità che non crede sia necessario “Nessuno mi ha detto niente, nessuno mi ha preannunciato quel che stava per avvenire e non capiscono perché. Non comprendo perché dopo due milioni di passeggeri in più e dopo una richiesta di ritorno che mi è stata avanzata proprio da Schifani , adesso abbia cambiato idea. Legittimo cambio di opinione ma altrettanto legittimo che a questo punto io riprenda la mia libertà da pensionato”.

Volevo aiutare

“Avevo messo in pausa tutto perché avevo voglia di aiutare Palermo a trovare un socio industriale. pare che non lo si voglia o non si possa e quindi trovino qualcuno d’altro”