La proposta dell’azienda Almaviva e della Regione siciliana è percorribile e l’abbiamo sempre considerata tale. Non lasciate che la contrarietà di altri sindacati venga fatta pagare ai lavoratori.

E’ la sostanza di una lettera aperta inviata al Presidente della Regione da due sigle sindacali la Fistel Cisl e l’Ugl telecomunicazioni. Una lettera nella quale prendono le distanze dal verbale negativo chiuso ieri al Ministero del Lavoro nella vertenza Almaviva

Noi sempre stati d’accordo

“Dopo un’intensa trattativa protrattasi per l’intera giornata di ieri, la nostra posizione è stata – e resta – orientata al raggiungimento di un accordo condiviso tra le Parti, finalizzato al prolungamento dell’ammortizzatore sociale (CIGS) almeno fino al 30 novembre 2025, con decorrenza dei licenziamenti dal 1° dicembre 2025.

Tale soluzione avrebbe consentito di preservare la coesione del bacino di tutti i lavoratori, condizione essenziale per rendere pienamente operativi i percorsi di ricollocazione e politiche attive del lavoro già avviati dalla Regione Siciliana” scrivono i due sindacati nella loto lettera.

Rammaricati da divergenze Cgil e Uil

“Con profondo rammarico, dobbiamo registrare una divergenza netta e non costruttiva da parte delle altre due sigle sindacali – SLC CGIL e UILCOM UIL, presenti al tavolo, le cui posizioni, a nostro avviso, appaiono rigidamente ideologiche e scollegate dalle concrete esigenze dei lavoratori, dalle istituzioni coinvolte e dalle possibilità realistiche offerte dal confronto”.

Appello a Schifani

“Ci rivolgiamo pertanto con fiducia alla Presidenza della Regione, affinché l’impegno fin qui profuso non venga vanificato e si continui con determinazione a lavorare per una soluzione concreta e dignitosa a favore delle 387 famiglie siciliane coinvolte in questa lunga e complessa vertenza.

Nel ringraziarLa ancora per l’attenzione e la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti” scrivono Francesco Assisi e Claudio Marchesini, responsabili delle due sigle.