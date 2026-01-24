L’Amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, ha sospeso la delibera relativa al nuovo piano di organizzazione societaria nelle more di una ulteriore concertazione con le Organizzazioni Sindacali che sono state già convocate per lunedì 26 gennaio.

Lo scontro

E’ la mossa che punta a rasserenare gli animi dopo uno scontro proprio sulla gestione dell’Amap, l’Azienda partecipata Acquedotto di Palermo. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil avevano scritto al sindaco Lagalla, nel suo ruolo di presidente dell’Ati Palermo, per sollecitare un incontro urgente su quella che avevano definito la gravissima situazione gestionale e organizzativa dell’Amap, che metterebbe a rischio i livelli occupazionali e lo stesso servizio idrico integrato nei circa 50 comuni serviti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della già “disastrosa” condizione della società, è una delibera dell’amministratore unico di Amap, approvata il 24 dicembre scorso, di cui i sindacati chiedono l’immediata revoca.

La delibera

La delibera in questione è la numero 315, relativa all’approvazione dell’organigramma dell’Amap spa e all’avvio delle procedure di selezione interna per la copertura dei ruoli apicali relativi ai nuovi servizi societari previsti.

La nuova proposta di organigramma era stata consegnata il 28 novembre scorso a Filctem, Femca e Uiltec perché ne prendessero visione per esprimere un giudizio. Dopo quella data, secondo i sindacati che lamentavano l’assenza di concertazione, l’amministratore unico di Amap non avrebbe più convocato le organizzazioni sindacali. E il 24 dicembre la delibera è stata approvata, con il mandato alla pubblicazione dell’avviso per la selezione interna per la ricerca di tre nuovi dirigenti cui affidare i nuovi servizi previsti dall’organigramma.

Lunedì la riunione alla ricerca della quadra

Lunedì 26, dunque, si terrà adesso un incontro. La riunione sarà propedeutica alla stesura dell’atto definitivo che seguirà l’iter normativo e statutario. L’esito degli incontri e i conseguenti sviluppi saranno poi trasmessi al sindaco, Roberto Lagalla, nella qualità di socio di maggioranza di Amap