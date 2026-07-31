Alessandra Martorana 14 anni è morta in un incidente stradale sulla statale 113 nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia.

A causa di un violento impatto, la ragazza che viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte ha perso la vita. Per lei non c’è stato nulla da fare: la gravità dei traumi riportati le è risultata fatale, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori.

La dinamica dell’impatto resta al momento un mistero ed è al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha visto scontrarsi due mezzi a due ruote per motivi ancora del tutto incerti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118, insieme alle pattuglie dei Carabinieri e agli agenti di Polizia. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per effettuare le rilevazioni tecniche indispensabili a fare piena luce sull’esatta sequenza dei fatti.

L’episodio ha causato pesanti disagi alla circolazione: il flusso veicolare lungo quel segmento della Strada Statale 113 è rimasto paralizzato a lungo per consentire le operazioni di emergenza e i complessi accertamenti delle autorità, proseguiti fino all’alba di questa mattina