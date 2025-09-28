Incidente stradale la scorsa notte in via Leonardo Da Vinci 292, all’altezza di via Ignazio Silvestri. Il bilancio è di quattro feriti: due ragazzine di 12 anni in sella a una bici elettrica e due ragazzi di 19 anni che viaggiavano su un Suzuki Grs 600.

Ad avere la peggio una delle due minorenni. E’ stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale dei Bambini in terapia intensiva: la prognosi è riservata. Sempre all’Ospedale dei Bambini si trova l’altra coetanea, che però non sarebbe in pericolo di vita.

I due ragazzi, invece, le cui condizioni non dovrebbero essere gravi, sono stati portati al Civico. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale e il 118 che sta ricostruendo quando successo.

I due veicoli percorrevano la stessa direzione.