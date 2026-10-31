Un incidente stradale si è verificato intorno alle 7 di questa mattina in corso Tukory a Palermo. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti due persone seguito dell’impatto con un camion.

I sanitari del 118 sono giunti sul posto per prestare le prime cure e, constatata la gravità del quadro clinico, hanno intubato l’uomo sul luogo dell’incidente prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo si trova ricoverato in prognosi riservata sotto costante monitoraggio medico. Un secondo ferito è stato trasferito anche lui al pronto soccorso.

Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare se il camion coinvolto fosse in movimento o in sosta al momento dello scontro.