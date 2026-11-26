Momenti di tensione in piazza Borsa, nel centro di Palermo, dove uno scooter parcheggiato in modo sospetto nei pressi dell’abitazione di un magistrato ha fatto scattare l’allarme e un vasto dispiegamento di forze.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli artificieri, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. La zona è stata transennata per sicurezza, mentre sono iniziate le verifiche sul motociclo. Il mezzo era stato lasciato in un’area dove la sosta è vietata, circostanza che ha insospettito chi ha dato l’allarme.

Il proprietario e la restituzione del mezzo

Mentre gli artificieri eseguivano i controlli, gli investigatori sono riusciti a rintracciare il proprietario dello scooter. Gli accertamenti hanno escluso qualsiasi pericolo e il motociclo gli è stato restituito. Si è trattato dunque di un falso allarme.

Il precedente di via Villaermosa

Non è il primo episodio del genere nelle ultime settimane. Pochi giorni fa un altro allarme era scattato in via Villaermosa, anche in questo caso nei pressi della casa di un magistrato, per un sospetto pacco bomba. Anche allora, dopo l’intervento delle forze dell’ordine e le verifiche del caso, si era trattato di un falso allarme.

L’attenzione resta alta

Due segnalazioni ravvicinate, entrambe vicino alle abitazioni di magistrati, e entrambe risolte senza conseguenze. Resta però alta l’attenzione delle forze dell’ordine, che in situazioni simili intervengono sempre con la massima cautela, anche quando poi tutto si risolve con un nulla di fatto.