I carabinieri di Petralia Sottana con i militari del 9° nucleo elicotteri di Palermo hanno scoperto una discarica abusiva in pieno Parco delle Madonie.

In un’area di 500 metri quadrati non visibile dalla strada in contrada San Miceli in località Piano Battaglia, i militari hanno trovato rifiuti di ogni genere. L’intervento coordinato dalla procura di Termini Imerese diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo, ha permesso di sequestrare la zona e denunciare il proprietario un uomo di 62 anni per gestione non autorizzata di rifiuti.

Nel fondo c’erano pneumatici, componenti di autoveicoli, rottami metallici e plastici. Tra i materiali ci potrebbe essere anche rifiuti pericolosi e tre mezzi. Nell’operazione è stata infatti coinvolta l’Arpa Sicilia che dovrà classificare i residui che potrebbero avere inquinato la zona.