Sono stati scoperti quaranta allacci abusivi nel quartiere Capo a Palermo. Carabinieri e tecnici dell’Amap hanno staccato l’allaccio alle abitazioni che non avevano un contratto con l’Amap e lasciato 40 famiglia senza acqua per diversi giorni. L’acqua nelle abitazioni in vicolo degli Orfani arrivava da una fontanella.

Da qui partivano le tubazioni per portarla nelle abitazioni. Nelle scorse settimane nello stesso vicolo era spuntata una scritta che inneggiava alla mafia: “Come un profumo di mafia nell’aria”.

Adesso i controlli dei carabinieri con gli operai dell’Amap hanno fatto emergere la situazione di allacci abusivi che andava avanti da una decina d’anni. Per ripristinare la fornitura d’acqua saranno necessari oltre una decina di giorni. Occorre che il Comune rilasci il nulla osta e che l’Amap realizzi i lavori per installare i contatori e nel frattempo le famiglie dovranno regolarizzare la loro situazione firmando i contratti.