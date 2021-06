Le indagini dei carabinieri della compagnia

I carabinieri hanno denunciato alla procura di Termini Imerese 11 furbetti del reddito di cittadinanza a Lercara Friddi (Pa).

I cittadini di età compresa tra i 20 e gli 54 anni, tutte residenti nel territorio sono accusati di avere reso dichiarazioni false per ottenere il sussidio e cercare di eludere i controlli da parte dell’Inps.

A marzo era erano stati denunciati in 30 nello stesso comune. Una donna per percepire il “reddito” avrebbe omesso di dichiarare il marito arrestato è stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa.

Il danno erariale complessivo è quantificato in circa 75.000 mila euro che sommato a quello delle precedenti indagini, porta l’ammontare a oltre 300.000 euro.