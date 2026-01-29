Un uomo sorpreso a rubare da un furgone a Villabate è stato arrestato dalla Polizia, che lo ha denunciato anche per ricettazione e furto di energia elettrica.

Gli agenti lo hanno notato in corso Vittorio Emanuele a bordo di un mezzo già ricercato nei giorni scorsi dopo essere stato segnalato in occasione di diversi furti. Hanno così deciso di seguire il mezzo, notando l’uomo arrestare la marcia poco dopo, scendere dal furgone e avvicinarsi a un altro parcheggiato.

A quel punto, aperto il portellone laterale, l’uomo ha preso una scatola per poi darsi alla fuga a bordo del mezzo su cui era arrivato. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e controllato. All’interno del furgone, oltre al pacco rubato poco prima c’era anche numerosa attrezzatura da lavoro, probabilmente rubata, e un manoscritto con un elenco di attrezzi e i relativi valori economici, oltre a numerosi mazzi di chiavi.

La perquisizione è stata estesa anche a due magazzini nella disponibilità dell’indagato, al cui interno i poliziotti hanno trovato e sequestrato numerosi attrezzi da lavoro rubati per un valore complessivo superiore a 50.000 euro. Ulteriori accertamenti, eseguiti anche con personale Enel hanno permesso di riscontrare la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per ricettazione e furto di energia elettrica.