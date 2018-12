Scoperto grazie all'applicazione Youpol

La Polizia di Stato, grazie alle segnalazioni arrivate all’applicazione YouPol, hanno arrestato Salvatore Lo Bianco 25 anni palermitano accusato di spaccio di droga nel quartiere Brancaccio a Palermo.

Le segnalazioni di spaccio sono arrivate sulla piattaforma informatica della Polizia di Stato “Youpol”, la ormai nota applicazione, compatibile con i sistemi IOS e Android, che consente ai cittadini di segnalare direttamente alla centrale operativa della questura episodi di spaccio e bullismo di cui fossero testimoni, con la possibilità anche di allegare foto e brevi video.

Nei pressi di cortile Calabrese hanno bloccato il giovane che aveva 17 dosi termosaldate di crack. Nell’appartamento di Lo Bianco gli agenti hanno trovato un vero e proprio laboratorio rudimentale per il confezionamento e la produzione di stupefacenti, principalmente crack.

I poliziotti hanno sequestrato: 18 grammi di cocaina; 4 “pietre” e 4 dosi di crack per un peso complessivo di 19 grammi; 1 sacchetto in plastica contenente circa 250 grammi di infiorescenze di marijuana; 2 bilancini di precisione; 1 bottiglia di metadone; forbici, un cannello da idraulico utile a sciogliere la sostanza stupefacente, bicarbonato di sodio, nastro adesivo, spillatrice ed infine un quaderno, una sorta di libro mastro in cui erano annotate cifre e pesi vari. Lo Bianco è stato portato in carcere al Pagliarelli.