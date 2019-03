Intervento e sequestri degli agenti della squadra mobile

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Puntaloro, 35 anni e Paolo Di Carlo, 38 anni, accusati di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile in via Bertertt a Palermo nel corso di una perquisizione in un magazzino di deposito di cassette di frutta hanno trovato 12 dosi di crack e un’agenda con numeri e appunti.

In un secondo magazzino in via Oreto i poliziotti hanno trovato un laboratorio rudimentale per il confezionamento e la produzione di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 210 grammi di cocaina, 4 grammi di crack, oltre a materiale vario destinato al confezionamento ed alla produzione della sostanza stupefacente (una confezione di bicarbonato di sodio, un fornellino da campeggio, 2 mestoli e diversi accendini).

Il materiale e la droga rinvenuti, sono stati posti sotto sequestro, mentre Puntaloro e Di Carlo, sono stati portati presso la Casa Circondariale “Antonio Lorusso” di Pagliarelli.