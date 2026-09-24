Non è andato tutto liscio come sembrava nel vertice di maggioranza alla regione siciliana. A poche ore dalla chiusura dell’incontro romano del centrodestra siciliano scoppia una grana che era nell’aria da tempo ma forse proprio per questo nessuno pensava che sarebbe scoppiata davvero.

Noi Moderati si autospende dalla maggioranza

Con un comunicato stampa inatteso Noi Moderati, il partito centrista che fa riferimento a Saverio romano e che conta un deputato all’ars, Marianna Caronia, annuncia la propria autosospensione dalla stessa maggioranza di governo.

“Prendiamo atto delle priorità indicate oggi dalla maggioranza per le prossime variazioni di bilancio, ma dobbiamo constatare che non c’è alcuna traccia del precariato, una delle emergenze più gravi della Sicilia” si legge in una nota del partito.

La contestazione all’accordo raggiunto, nessuna traccia di intervento per il precariato

“L’impostazione della manovra ripropone, ancora una volta, la logica delle risorse distribuite a pioggia a ciascun deputato per interventi territoriali. Sono misure che non risolvono le grandi questioni aperte nell’Isola, a partire dalla sanità e dal precariato” si legge nella nota.

“Sul precariato la nostra deputata Marianna Caronia ha condotto una battaglia seria e coerente, che merita di essere sostenuta fino in fondo. Parliamo di lavoratori della pubblica amministrazione che percepiscono meno di 800 euro al mese, e ai quali la politica ha il dovere di restituire dignità.

Per questo Noi Moderati ha dato mandato a Marianna Caronia di non votare la manovra se questi temi non saranno affrontati. Rispondere ai siciliani in difficoltà è il nostro obiettivo principale. Non abbiamo alcun interesse a utilizzare la quota spettante alla nostra deputata: la politica deve guardare più in alto, non affidarsi a logiche che premiano soltanto gli elettori di questo o quel parlamentare”.

“All’esito della riunione dei delegati regionali di oggi, nel corso della quale abbiamo avanzato proposte politiche finora disattese, abbiamo deciso di autosospenderci dalla maggioranza di centrodestra alla Regione fino a quando non avremo un riscontro chiaro sulla nostra partecipazione alla coalizione” conclude la nota firmata da Saverio Romano, dal sottosegretario e coordinatore regionale Massimo dell’Utri e dalla deputata Marianna Caronia.