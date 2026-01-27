Arrivano a Palermo, precisamente a Piazza Verdi, iniziative quali visite gratuite, attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche: tutte facenti parte della campagna nazionale “Prevenzione è Salute”, una campagna che si dedica anima e corpo alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico e di salute femminile.

La prevenzione sbarca in città, esattamente, il 3 febbraio prossimo. Nel corso della giornata saranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili, dove i cittadini potranno accedere a screening e progetti finalizzati all’educazione alla salute, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce.

Questo progetto inizia nel 2026 con Palermo come prima tappa, ma sarà un progetto itinerante: presto si sposterà verso altre 19 tappe nei principali capoluoghi di regione, con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini; favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti.



