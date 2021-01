Troppi assembramenti davanti le scuole, si corre ai ripari

Transenne davanti agli istituti e volontari anti assembramento

Controlli a campione della Polizia Municipale

Controlli dinamici della polizia municipale, transenne e volontari per far rispettare l’ordinanza anti assembramento davanti le scuole a Palermo.

E’ questo il risultato di un incontro in videoconferenza svoltosi tra questa mattina ed oggi pomeriggio che ha coinvolto i presidenti della otto Circoscrizioni cittadine oltre al sindaco Leoluca Orlando, al direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, Marco Anello, all’assessore alla Scuola Giovanna Marano e ai dirigenti scolastici.

“La paura del contagio – ha detto il sindaco Orlando . deve essere più forte della paura delle sanzioni e questo richiama le responsabilità di ciascuno a partire dai genitori dei bambini.- Non è infatti ipotizzabile un presidio fisso delle forze dell’Ordine in ognuno delle centinaia di scuole della città. Siano quindi i genitori collaborando con il personale delle scuole a farsi parte attiv per la saluta propria e soprattutto dei bambini e della bambine”

A Palermo, intanto sono 11.748 i soggetti attualmente positivi, con una variazione assoluta di +132 rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +1,1%. Il numero di positivi in città si attesta al 17,86 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 15.135 gli attuali positivi. I dati del report, aggiornato alla sera del 19 gennaio e curato dall’Ufficio statistica del Comune sulla base dei dati forniti dalla ASP dicono che si attenua ma non si arresta la crescita dei contagi in città e nell’area metropolitana.

E ieri Palermo si è piazzata di nuovo in testa al contagio tra tutti i capoluoghi siciliani con 506 casi registrati. Lo dice il bollettino di ieri del Ministero della Salute. In provincia i casi sono in aumento un po’ ovunque. A Casteldaccia si arrivano a registrare 83 casi, a Monreale sono 198 gli attuali positivi. Aumentano anche a Misilmeri dove gli attuali positivi sono 177. Sono 139 a Partinico, 102 a Gangi e 117 a Ficarazzi. Tanti i positivi a Carini dove salgono a 236. A Campofelice di Roccella salgono a 46. Ben 467 a Bagheria e 288 a Belmonte Mezzagno. Sono 174 a Santa Flavia.