Renzi a piazza pulita da formigli

Matteo Renzi fa chiarezza in merito alla posizione di Italia Viva nel corso delle elezioni comunali che si terranno a Palermo il prossimo 12 giugno. Roberto Lagalla non è sostenuto dal partito di Matteo Renzi. Il siparietto è singolare però nel corso della trasmissione di Formigli andata in onda nella serata di giovedì 2 giugno su la7. Il conduttore chiede se “quelli di Italia Viva a Palermo ne sono al corrente” visto che sembrano, per quello che si sa , appoggiare il candidato della coalizione di centro destra. Ma il senatore toscano risponde secco: “in giro per l’Italia appoggiamo convintamente candidati sia di centro sinistra che di centro destra, ma i candidati sindaco si scelgono soprattutto come persone” . Nemmeno troppo velato quindi il giudizio negativo sulla persona Lagalla da parte di Matteo Renzi. Forse frutto di ruggini dal passato. Il partito di Renzi fu decisivo per la nomina di Lagalla alla Conferenza dei Rettori italiani ma da quella esperienza e da quella nomina non ebbe modo di avere seguito un rapporto fruttuoso tra il Partito del Senatore di Scandicci e quello che sarebbe poi diventato il futuro candidato sindaco di Palermo per la coalizione di centro destra.