Un appuntamento di rilievo per il mondo forense e per gli addetti ai lavori si terrà il prossimo 18 dicembre, alle 18, presso il circolo Telimar sul Lungomare Cristoforo Colombo.

Sarà la sede del seminario di studi sul tema: “L’autotutela nel procedimento amministrativo e tributario. profili di attualità”.

L’evento, che affronta una tematica cruciale per la gestione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, è organizzato congiuntamente dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e dall’Associazione degli Avvocati Amministrativisti della Sicilia, e si avvale del patrocinio di importanti organismi nazionali come l’Uncat (unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) e l’Unaa (unione Nazionale Avvocati Amministrativisti).

Relatori di prestigio e dibattito professionale

Il seminario vedrà la partecipazione di esperti di spicco del settore accademico, forense e della Pubblica Amministrazione.

I lavori saranno introdotti da:

Professore avvocato Angelo Cuva, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e Docente di Diritto Tributario UNIPA-DEMS.

Avvocato Giovanni Immordino, Presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia.

Seguiranno gli interventi focalizzati sui diversi aspetti dell’autotutela, ovvero il potere dell’amministrazione di riesaminare i propri atti, sia nel campo generale del diritto amministrativo che in quello specifico tributario:

Avvocato Massimo Petrucci, dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia e Presidente EULEX.

Avvocato Daniele Giacalone, V. Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo e Consigliere UNCAT.

Professore Avvocato Gaetano Armao, Docente di Diritto Amministrativo UNIPA-DEMS.

Riccardo Botta**, Funzionario dell’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, che fornirà il punto di vista operativo dell’amministrazione fiscale.

L’incontro, di grande interesse professionale, è attualmente in fase di accreditamento ai fini dell’obbligo di formazione continua per gli Avvocati.