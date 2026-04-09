Gli agenti della polizia municipale hanno arrestato un palermitano di 37 anni dopo un pericoloso inseguimento terminato con un l’auto finita contro il muro di cinta di un centro commerciale in viale Regione Siciliana a Palermo.

L’inseguimento è scattato quando l’apparecchiatura “Lince Traffic” ha segnalato una Ford Fiesta azzurra senza copertura assicurativa che procedeva in direzione Trapani. Il conducente, alla vista dell’alt, si è dato alla fuga effettuando manovre repentine e cambi di corsia a velocità sostenuta, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. La corsa è finita sulla rampa d’accesso di un’area commerciale, dove il veicolo ha impattato violentemente contro il muro delimitante.

L’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida nonostante guidasse abitualmente dalla maggiore età. A bordo dell’auto erano presenti un conoscente e il fratello diciassettenne del conducente; quest’ultimo è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni per lesioni al volto. In applicazione del decreto sicurezza 2026, l’automobilista è stato arrestato e portato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il veicolo è stato sequestrato per la mancanza di assicurazione e destinato alla confisca definitiva.

“In appena due ore in cui si è potuto operare, prima dell’arresto- dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello -, gli agenti avevano individuato ben 223 veicoli non revisionati, 38 dei quali anche non assicurati. Non mi stancherò mai di ripetere che la sicurezza della collettività è il principale obiettivo della Polizia Municipale e i risultati dei nostri controlli sono evidenti. Il mio personale e caloroso invito, rivolto a tutti gli utenti, è quello di curare attentamente la sicurezza del veicolo e di assicurarlo e revisionarlo correttamente.

Invito anche i malintenzionati a desistere dal tentare la fuga ai posti di controllo perché, oltre che estremamente pericoloso per sé e per gli altri, è anche assolutamente inutile: è sempre più difficile sfuggire ai controlli, soprattutto a quelli supportati dalle nuove tecnologie. Il mio plauso ancora una volta è rivolto agli uomini e alle donne della PM per la professionalità e la competenza con cui sono riusciti a portare a termine le operazioni di ieri senza alcun danno né a terzi, né a loro stessi».