Intervento dei finanzieri di Bagheria

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi a Santa Flavia in contrada Serradifalco.

Sono stati trovati cumuli alti fino a due metri di materiali edili di scarto, sfabbricidi, scarti plastici, copertoni di auto e materiali ferrosi. Il proprietario del terreno che non aveva alcuna autorizzazione è stato denunciato.

Il proprietario del terreno, a fronte della richiesta di esibire le prescritte autorizzazioni amministrative, non ha prodotto alcuna documentazione che giustificasse lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti né alcun registro di carico e scarico dei rifiuti speciali con i relativi formulari.



Per i fatti sopra descritti, costituenti fattispecie penalmente rilevanti ai sensi del Testo Unico in materia di tutela ambientale (art. 256, comma 1 e 3, del D.LGS. 152/2006) e punite con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, è stata inoltrata, alla competente Autorità Giudiziaria, apposita comunicazione di notizia di reato nei confronti del proprietario dell’area adibita a discarica abusiva, che è stata sottoposta sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.).

L’attività di servizio rientra nell’ambito di una più ampia azione di controllo economico-del territorio assicurata dalla Guardia di Finanza