Un’operazione condotta dai Carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia, insieme al personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, ha portato al sequestro di un centro di stoccaggio illecito di rifiuti nel quartiere Brancaccio. L’intervento dei militari è avvenuto all’incrocio tra via Brasca e piazzetta Maredolce.

All’interno di un’area di circa 320 metri quadrati, le forze dell’ordine hanno sorpreso sei uomini, di età compresa tra i 31 e i 49 anni impegnati nella gestione del deposito. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il sito veniva utilizzato come centro di raccolta illegale dove i rifiuti venivano movimentati e accumulati senza alcuna autorizzazione amministrativa o ambientale.

I sei soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Le accuse ipotizzate riguardano l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la miscelazione di rifiuti pericolosi con materiali non pericolosi. Quest’ultima pratica risulta particolarmente critica per il sistema di smaltimento, in quanto complica le procedure di separazione e bonifica, incrementando i rischi per l’ambiente.

L’intera superficie del deposito e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro penale. Le indagini hanno permesso di riscontrare come i sei indagati operassero in concorso tra loro, organizzando il conferimento e lo stoccaggio degli scarti in violazione delle normative vigenti. L’attività rientra nei controlli periodici del territorio finalizzati al contrasto degli illeciti ambientali nelle zone periferiche della città.