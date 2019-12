Indagine della guardia di finanza

Gli uomini della guardia di finanza hanno sequestrato, in Contrada Caldura nel Comune di Cefalù, un’isola ecologica, che si trova nei pressi del centro abitato e di una scuola per l’infanzia.

Effettuato l’accesso presso l’area ecologica, i militari hanno richiesto alla società preposta alla gestione dei rifiuti il previsto decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione. Da un’analisi della documentazione esibita si accertava che l’autorizzazione era scaduta.

Pertanto, vista l’assenza del titolo ad operare e appurato che nessuna istanza di rinnovo era stata presentata al competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in osservanza a quanto prescritto dal Testo Unico sulle norme ambientali i militari hanno posto sotto sequestro l’intera area di circa 2000 metri quadri e i rifiuti, pericolosi e non, depositati.

E’ stato segnalato all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della società in ordine al reato ambientale constatato e da successive verifiche sui registri di carico e scarico rifiuti è stato deferito alla Procura di Termini Imerese anche il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina per aver effettuato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione.