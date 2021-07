Sequestrata dagli agenti della polizia municipale la passerella a Barcarello a Palermo. Quella stessa struttura che l’amministrazione comunale si era impegnata a rimuovere visto che pericolosa.

Dopo numerose segnalazione sul degrado ma soprattutto la pericolosità della passerella ormai priva di qualsiasi condizioni di sicurezza, la polizia municipale davanti all’ennesima segnalazione circa la pericolosità per i pedoni ha sequestrato l’intera struttura. Sono intervenuti i tecnici dell’ufficio mare e coste del Comune di Palermo che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza effettuate dalla Rap. Sarà ora compito della Procura verificare eventuali responsabilità circa i ritardi , le omissioni e gli eventuali danni erariali che la passerella negli anni ha accumulato.

“La polizia municipale di Palermo ha posto sotto sequestro La passerella di Barcarello perché priva ormai di qualsiasi condizione di sicurezza. Al momento si procede con una denuncia a carico di ignoti, in attesa che si possano stabilire eventuali responsabilità penali e danni erariali. A maggio scorso, con il consueto squillo di trombe, Orlando aveva promesso che con €55. 000, presi dal fondo di riserva avrebbe fatto rimuovere la pericolosa struttura prima dell’estate. Senza però specificare di quale anno. L’estate già è inoltrata e piuttosto che la rimozione ora arriva il sequestro. Il sindaco avevo detto che la rimozione sarebbe dovuto essere il primo passo per la riqualificazione di Barcarello. Mentre è soltanto l’ennesima batosta che Orlando ha preso per la sua incapacità amministrativa. Ci vuole un progetto vero per riqualificare quel lungomare, non le chiacchere di chi è di fatto sfiduciato dai palermitani”.

Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.