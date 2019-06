Gli uomini della capitaneria di Porto hanno sequestrato 18.500 metri di reti illegali a bordo di alcune imbarcazioni nel porto di Cefalù (Pa).

Sono state multate sei motopesca e due imbarcazioni da diporto. Sono state elevate sanzioni amministrati di 14 mila euro.

Solo nel primo semestre dell’anno in corso, nel Compartimento marittimo di Palermo, sono state eseguiti 181 controlli sull’intera filiera della pesca che hanno portato alla contestazione di n. 105 sanzioni amministrative per un totale di 270.230 euro, all’accertamento di 2 illeciti penali, all’effettuazione di n. 97 sequestri per un totale di prodotto sequestrato pari a 12.477 kg.

Nell’intera Direzione Marittima, che comprende le provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, sono stati 4321 i controlli eseguiti, 411 le sanzioni amministrative e 18 illeciti penali accertati con un importo totale delle sanzioni comminate pari a 840.834 euro, 318 operazioni di sequestro, circa 40 tonnellate di prodotto sequestrato ed infine 1314 attrezzi da pesca anch’essi sequestrati.

L’attività di controllo su tutta la filiera ittica proseguirà capillarmente nei prossimi giorni al fine di garantire la massima tutela dei consumatori, scongiurando qualsiasi pericolo per la salute pubblica nonché prevenire il depauperamento illecito della risorsa ittica.