Controlli nella zona di via Perpignano

I carabinieri forestali hanno sequestrato 24 tonnellate di sacchetti di plastica realizzati in modo non conforme alla normativa.

Le shoppers sono state trovate nella zona di via Perpignano a Palermo in due magazzini che vendono imballaggi all’ingrosso. I titolari degli esercizi che adesso dovranno occuparsi del recupero della plastica sono stati multati con una sanzione di 10 mila euro.

I sacchetti riutilizzabili oltre ad avere degli spessori ben determinati dalla legge, tra i 60 e i 200 micron a seconda dell’uso al quale sono destinati, e devono contenere dei quantitativi minimi variabili tra il 10% e il 30% di plastica proveniente da riciclo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare la provenienza dei sacchetti irregolari. La merce sequestrata ha un valore di 40 mila euro, ma i commercianti ai militari non hanno esibito alcun documento di acquisto.