Sequestrati dalla polizia municipale di Palermo 15 Quad, (quadricicli per fuoristrada) non omologati che scorrazzavano per le vie del centro. Per lo più, i mezzi non omologati, molto rumorosi circolavano il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda.

Dopo le proteste dei residenti sono stati organizzati dei servizi in borghese e i piccoli e grandi piloti sono stati multati e il mezzo è stato sequestrato.

“Sono mezzi non omologati per circolare in strada, senza targa che possono percorrere sono aree private, non possono certo circolare nelle strade del centro provocando grande fastidio in chi abita in quelle zone – dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello – I controlli proseguiranno anche per le piccole moto senza targa spesso guidati da bambini tra le auto. Mi aspetterei maggiore responsabilità dei genitori, ma visto che spesso non lo sono interverremo noi”.