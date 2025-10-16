La guardia di finanza, con il reparto operativo aeronavale di Palermo e il gruppo Esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare, ha scoperto il traffico illegale di 700 chili di corallo Rubrum.









Un aereo delle fiamme gialle ha individuato e segnalato alle unità navali del corpo in servizio di polizia, un natante che solcava a velocità sostenuta il canale di Sicilia con direzione verso le coste del trapanese. E’ stato bloccato al largo di Marettimo.

A bordo nell’imbarcazione da diporto di 10 metri con tre persone a bordo residenti nel trapanese. Nel corso del controllo sono stati trovati 22 colli con dentro il corallo il cui prelievo è limitato a specifici periodi dell’anno, a determinate distanze e profondità e consentito esclusivamente ai possessori di specifica licenza di pesca e cattura.

Tutto è stato a sequestro ed i diportisti denunciati accusati di ricettazione e contrabbando. Il corallo venduto avrebbe frutta 500 mila euro.