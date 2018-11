Intervento dei carabinieri

Ottocento pacchetti di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati ed elevate multe per 80 mila euro dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi e di San Lorenzo in tre interventi a Palermo.

Il più consistente nel mercato storico di Ballarò dove i militati hanno trovato 653 pacchetti e denunciato un palermitano A.A. di 62 anni. A l’uomo è scattata anche una denuncia di 56 mila euro.

In via Corselli sono stati sequestrati 95 pacchetti ed elevate multe per 11 mila euro ad un palermitano di 49 anni. L’ultimo in via Lascaris.

I militari hanno trovato altri 89 pacchetti di sigarette e multato un palermitano di 38 anni con 8.900 euro.