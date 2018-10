Sigilli in viale Regina Margherita di Savoia

La Polizia di Stato continua nella capillare attività di monitoraggio degli esercizi pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo e della frode commerciale.

Anche in questo caso, così come nei giorni scorsi, a finire sotto la lente d’ingrandimento da parte delle forze dell’ordine sono state le strutture ricettive non regolari.

Nello specifico, agenti del Commissariato di P.S. “Mondello”, in collaborazione con personale della Polizia Municipale si sono recati in viale Regina Margherita di Savoia, al fine di accertare la presenza sul posto di una struttura adibita a B&B, diffusamente pubblicizzata sui siti internet specializzati ma non risultante censita nei database della Questura e, pertanto presumibilmente abusiva.

Esperite tutte le opportune attività di verifica, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la titolare per non aver mai provveduto, dopo l’avvio dell’attività di “B&B”, a comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli alloggiati, come previsto dall’Art.109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Al contempo alla donna, cittadina straniera, è stata contestata la mancanza della S.C.I.A., mai presentata al Comune di Palermo, ragion per cui si è proceduto anche al sequestro amministrativo dei locali abusivamente adibiti a “B&B”.