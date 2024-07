Continuano i controlli della Polizia Municipale all’Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo, dove ieri sera gli agenti hanno sequestrato un altro stabilimento balneare, il Camarao, privo dei requisiti previsti dalla legge. Al proprietario, comminate sanzioni per oltre 10 mila euro.

I controlli della polizia municipale

Durante i controlli l’ingresso era regolamentato da due addetti al servizio di sicurezza e veniva esercitata l’attività di ristorazione con annesso intrattenimento musicale, alla presenza di 125 persone circa, tutte identificate. L’evento era gestito da un Dj, con un impianto elettroacustico di amplificazione professionale. L’uomo, all’arrivo degli agenti, si è dato alla fuga, dileguandosi tra la folla dei frequentatori.

Il sequestro

L’immobile, in un fabbricato di proprietà del Demanio Marittimo, al controllo degli operatori presentava una destinazione d’uso esclusivamente ad attività nautico-sportiva. La concessione demaniale e il certificato di agibilità scaduti, con Scia per attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa esclusivamente ad attività di palestra, per un numero massimo di 15 praticanti 15. Cucina abusiva. I rilievi della perizia fonometrica esibita non erano stati effettuati dall’interno dell’abitazione più vicina al locale, così come prescritto dal regolamento movida del Comune di Palermo.

Le parole del comandante Colucciello

“In giorni gravosi come questi, – dice il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello – durante i quali oltre ai normali servizi di controllo del territorio, siamo impegnati nelle attività predisposte per il Festino di Santa Rosalia, il mio plauso va agli uomini e alle donne del Corpo, che ogni giorno svolgono i loro compiti in ogni singolo ambito, con grande spirito di abnegazione e ammirevole professionalità, a tutela della sicurezza del cittadino e, come in questo caso, per dare una risposta certa e immediata alle svariate segnalazioni che riceviamo da parte dei residenti esasperati”. Si tratta dell’ennesima operazione della polizia municipale in questi ultimi giorni, soprattutto dall’avvio della stagione estiva, sul lungomare Cristoforo Colombo.

