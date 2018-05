Multe a due taverne

Gli agenti del commissariato Oreto hanno sequestrato il centro scommesse “Scommettendo.it”, in via Casa Professa in piazza Ballarò a Palermo è sprovvisto di licenza di Pubblica Sicurezza.

Il gestore è stato denunciato. Nel corso dei controlli nel mercato storico è stata sequestrata una friggitoria-panineria sempre in via Casa Professa aperta senza alcuna autorizzazione.

Il titolare T.F. di 59 anni è stato arrestato per furto aggravato, per furto di energia. Il commerciante si era allacciato alla rete Enel provocando un danno di 25 mila euro.

Due trattorie sono state controllate. Al titolare della prima sono state contestate l’occupazione del suolo pubblico e il cattivo stato di conservazione degli alimenti; al titolare del secondo esercizio è stato contestato il cattivo stato di conservazione degli alimenti e, pertanto è stato anch’esso denunciato.

Il cibo è stato sequestrato e distrutto. Le multe elevate ammontano a 8 mila euro.