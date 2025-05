La polizia municipale di Palermo ha sequestrato un locale in via Del Vespro a Palermo senza insegna e di tutti i requisiti e i titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

L’attività era adibita e attrezzata per la somministrazione di alimenti e bevande con tavoli, cucina e laboratorio e intrattenimento musicale. Tutto senza la Scia. I due gestori non hanno i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti e, in più, avevano già un provvedimento emesso dall’autorità per reati tributari.

Il locale non ha i servizi igienici per il pubblico. Sono stati sequestrati anche l’impianto di amplificazione e tutte le bevande alcoliche e superalcoliche, 2.704 in vetro e 1.622 in lattina. Multe per più di 16mila euro e immediata chiusura dell’attività con apposizione dei sigilli.