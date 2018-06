Intervento degli agenti del commissariato Oreto

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Oreto del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile hanno sequestrato 480 chili di pesce e multato e chiusi alcuni locali nel mercato storico di Ballarò a Palermo.

I poliziotti sono intervenuti in una pescheria e qui hanno trovato due tonni pinna gialla senza tracciabilità nascosti in una cella frigo. Il commerciante è stato multato con 8 mila euro.

In un market cinese sono stati sequestrati 30 chili di pesce ed è stata elevata una multa di mille euro. Multati con mille euro un panificio e una pasticceria con 1500 euro per alcune irregolarità riscontrate nei controlli.

Una taverna gestita da un tunisino senza nessuna autorizzazione in via Giovanni Grasso è stata chiusa. Il veterinari dell’Asp hanno stabilito che il pesce non era commestibile ed è stato distrutto.

Il totale delle sanzioni amministrative elevate nel corso dei servizi di controllo ammonta ad oltre 23.000 euro.