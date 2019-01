La Polizia di stato ha sequestrato beni per 500 mila euro a Marco Marsala, palermitano di 49 anni accusato traffici illeciti di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Il sequestro è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su proposta del questore Renato Cortese.

Sono scattati i sigilli a 3 beni immobili ad Altavilla Milicia con relativa quota della piscina del residence dove si trova ubicata l’unità immobiliare, due appartamenti a Palermo in via Villagrazia, una Fiat 500 e 4 rapporti finanziari.

Secondo le indagini della polizia il suo negozio di detersivi in via dell’Orsa Minore a Palermo era diventato una base di spaccio. Marsala in questi anni ha commesso di furti e rapine ai danni di banche e uffici postali. In uno degli ultimi episodi del 31 maggio del 2017 gli agenti arrestarono Marsala mentre preparava un colpo all’ufficio postale di via della Costellazione.

L’uomo era stato intercettato mentre con alcuni malviventi aveva già praticato un foro in un locale vicino all’agenzia postale. A febbraio dello scorso anno Marsala era stato arrestato per spaccio di cocaina.