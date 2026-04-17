Ancora sequestri e arresti per lo spaccio di droga, fenomeno inarrestabile a Palermo e provincia. Un uomo di 30 anni nel quartiere Borgo Vecchio è stato arrestato. Due denunciati.

L’intervento è stato condotto dai militari del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia.

Il fulcro dell’attività illecita è stato individuato nell’abitazione di un uomo di 30 anni. All’interno delle mura domestiche, i carabinieri hanno rinvenuto due panetti di hashish per un peso totale di 120 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento delle dosi. Tra i reperti è stato sequestrato anche un coltello, ancora sporco di sostanza stupefacente, utilizzato probabilmente per il taglio dei panetti.

L’ispezione non si è fermata all’appartamento. Grazie al fiuto dei cani antidroga, i militari hanno esteso il controllo a un magazzino nella disponibilità del trentenne. All’interno del locale sono stati recuperati altri cinque panetti di hashish, portando il peso complessivo del sequestro a carico dell’uomo a superare i 600 grammi.

Le indagini hanno coinvolto simultaneamente altri due giovani, un ventiseienne e un venticinquenne. Presso la residenza del primo sono stati trovati 30 grammi di hashish già parzialmente suddivisi, mentre in casa del più giovane i carabinieri hanno scoperto 15 dosi termosaldatate e pronte per essere immesse sul mercato, per un totale di 15 grammi. Durante le operazioni, le autorità hanno inoltre confiscato la somma in contanti di 3.800 euro, cifra considerata dagli investigatori come il guadagno derivante dall’attività di spaccio.

L’esito dell’operazione ha portato all’arresto del trentenne, che su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Per i due complici è invece scattata la denuncia a piede libero. I tre sono ora chiamati a rispondere delle accuse di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.