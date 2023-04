La difesa del locale

Il gip del tribunale di Palermo ha archiviato il procedimento nei confronti di Santo Castiglione e Eleonora Torregiani gestori del locale Kalhesa a Palermo accusati di avere organizzato lo scorso marzo del 2022 una serata da ballo senza la licenza di pubblico spettacolo.

La difesa

I due gestori difesi dall’avvocato Monica Taormina hanno dimostrato che i locali fossero idonei ad ospitare il numero di persone trovate durante i controlli. Inoltre nella memoria è stato specificato che la serata era un evento eccezionale e che non vi fosse stato alcun danno alle persone intervenute e gli indagati avevano già avviato le procedure per la rimozione del pericolo. Il pm aveva condiviso le argomentazioni dei gestori e aveva chiesto l’archiviazione.

Sferracavallo: “No alle discoteche aperte fino a tardi”

“Non si può trasformare la borgata di Sferracavallo in una discoteca a cielo aperto”. Lo afferma il Comitato cittadino della borgata di Palermo che si affaccia sul mare, dimenticato e sfregiato da politici che da anni ascoltano più le esigenze di pochi commercianti che quelle di tanti cittadini.

“Il nuovo regolamento comunale sulla movida, prossimo all’approvazione in Consiglio Comunale, che prevede la possibilità per i locali di Sferracavallo, oltre che di Romagnolo dell’Addaura e di Mondello, di consentire la musica fino alle 3:30 di notte – si legge in un appello del Comitato “Il mare di Sferracavallo” – va oltre ogni possibile immaginazione e rispetto del viver comune. Questo è il risultato di scelte che subiamo da anni e che penalizzano chi abita e vive Sferracavallo. Non c’è una programmazione di interventi e troppo spesso si dimentica di ascoltare le esigenze e le necessità dei cittadini. Le ultime notizie sul nuovo Regolamento comunale percorrono sempre la stessa strada ovvero quella che porta al deterioramento della borgata. Dobbiamo scongiurare che ciò avvenga. Non vogliamo che Sferracavallo continui ad essere il ricettacolo di un ‘turismo cittadinò di massa incline al disordine e a non rispettare le regole”.

