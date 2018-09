Una serata all’insegna dell’amore e delle passione quella che si è vissuta domenica sera a Palermo. Un giovane si è presentato sotto casa di una giovane del quartiere Oreto a Palermo

Per la sua dichiarazione d’amore e richiesta di matrimonio non ha lasciato nulla al caso. La musica, quella del Volo, luci, lumini. Una scenografia in via Paolo Emiliani Giudici che in poco tempo ha richiamato u folto gruppo di curiosi.

Le alla finestra, incredula e in lacrime, come nei film d’amore. Lui in strada sotto casa della sua bella ad urlare pubblicamente il suo amore. Il suo grande amore per sempre, respiro dei giorni miei d’amore, come nella canzone dei tre tenori che ha fatto da base alla serenata.

Attorno alla giovane ancora incredula per l’inaspettata dichiarazione d’amore,a mano a mano si sono affacciati i vicini. Alla fine un grande applauso ha suggellato il nuovo amore.