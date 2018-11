Palermo – Cosenza è quasi un testa-coda: i rosanero da secondi in classifica, ospitano i calabresi che navigano negli abissi del campionato in piena zona play-out. La vittoria di Carpi e più in generale, i recenti risultati, spingono i siciliani verso un trionfo quasi annunciato, che al tempo stesso non lo è per niente.

Il Cosenza non avrà voglia di venire da vittima sacrificale. La squadra di Braglia ha troppo bisogno di punti per permettersi di rinunciare a giocare. Chiaramente non ci aspettiamo un Cosenza all’arrembaggio, ma proprio per questo la lettura del match sarà complicata. I calabresi si difenderanno e sfrutteranno il contropiede e gli spazi che lasceranno gli uomini di Stellone.

Non è un caso se l’unica squadra che ha fatto soffrire il Palermo nelle ultime settimane è il Venezia: Zenga ha piazzato dieci giocatori nella propria metà campo e la stava quasi portando a casa. Difficile credere che il Cosenza farà qualcosa di diverso. Venire in Sicilia e giocare sfrontatamente sarebbe una scelta kamikaze che difficilmente gioverebbe alla loro classifica.

Allo stesso tempo come risponderà Stellone? Sicuramente tonerà al centro della difesa Bellusci. Il difensore del Palermo è nato a Trebisacce, paese in provincia di Cosenza. Un match al quale tiene particolarmente. Probabile dunque la difesa a 4 con Rajkovic, Salvi e Mazzotta a completare il reparto. A centrocampo Fiordilino, Jajalo e Haas. Trajkovski dopo la squalifica è pronto a prelevare Falletti. Il tandem offensivo sarà composto da Puscas e Nestorovski.

Un 4-3-1-2 ricco di soluzioni offensive per scardinare la difesa avversaria. I rosanero dovranno fare tesoro del match contro il Venezia e migliorare nella velocità della manovra. Con tutto il rispetto però, il Cosenza appare nettamente inferiore da un punto di vista tecnico del Venezia.

Per ultimo, ma non meno importante, ai rosanero dopo il match di sabato toccherà un calendario di ferro: Pescara, Verona e Benevento. Tre grandi squadre, che diranno la verità assoluta su “cosa sia” realmente il Palermo e a cosa può aspirare.