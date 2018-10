Oggi il Palermo ci dirà chi è: la squadra di Stellone è chiamata ad una conferma dopo la vittoria contro il Crotone. Ad attendere i rosanero ci sarà un Lecce particolarmente in forma, i pugliesi infatti hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite.

LECCE – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante la stagione sia ancora agli albori, il match di stasera può essere considerato uno spartiacque: se i rosanero vogliono ambire alla promozione, devono riuscire a trovare quella continuità che finora è stata solo una chimera. Già con il Crotone, seppur non brillando, il Palermo ha mostrato quantomeno una solidità difensiva che fa ben sperare per il futuro.

Vincere a Lecce non sarà facile, i giallorossi di Liverani (ex centrocampista del Palermo), sono in fiducia. L’ultima vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona ne è la prova schiacciante. Il 4 – 3 – 1 – 2 del tecnico dei pugliesi garantisce alla squadra densità in mezzo al campo e fantasia, in grado di far male a qualunque avversario.

Ma come risponderà Stellone? Il tecnico rosanero ieri in conferenza stampa è stato molto chiaro: si cambierà spesso l’11 titolare e anche il modulo non sarà fisso, ma potrà variare in base alle esigenze tattiche di ciascun incontro. Infatti da stasera c’è già la prima novità: si torna alla difesa a 3.

Effettivamente già con il Crotone l’allenatore ex Frosinone aveva utilizzato questo schema tattico (3 – 4 – 1 – 2) per terminare il match, visto che si era partiti con un 4 – 3 – 1 – 2. Evidentemente Stellone è preoccupato del potenziale offensivo dei pugliesi e vuole prendere i giusti accorgimenti, con una formazione che almeno sulla carta è più difensiva.

In attacco saranno confermati Puscas e Nestorovski: se il macedone è sempre stato sicuro di un posto da titolare, lo stesso non si può dire per il rumeno. “Puski”, infatti, non ha certo brillato dal suo arrivo in rosanero. Al di là dei gol sbagliati e di un tabellino che è fermo al numero zero, l’attaccante ex Novara è apparso spesso insicuro e fuori contesto.

Moreo era già pronto a prendere il suo posto, ma le prestazioni in nazionale hanno convinto Stellone a confermare la fiducia al giovane attaccante di scuola Inter, che è stato pagato 3 milioni proprio alla squadra nerazzurra. Stellone del resto, da buon ex attaccante, sa che bisogna battere il ferro finchè è caldo e sfruttare dunque, lo stato di grazia dei suoi attaccanti.

AL “Via del Mare” sarà festa anche sugli spalti: tifosi rosanero e leccesi condividono da anni un gemellaggio sentitissimo, che si rafforza di anno in anno. Nonostante pugliesi e siciliani non giocassero una partita contro da diversi anni, lo spirito di amicizia e fratellanza fra le tifoserie è rimasto intatto. Saranno diversi i tifosi palermitani che a fine incontro verranno ospitati nelle case degli amici leccesi.

