Fantastico successo del Siracusa nel derby contro il Catania, un risultato maturato un po’ a sorpresa che delude parecchio gli etnei. La squadra di Sottil perde 2 – 1 e si vede scavalcare dal Trapani in seconda posizione. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con E. Catania, il trequartista azzurro per ironia della sorte segna proprio contro i rossoblu, omonimi.

A fine primo tempo il Siracusa chiude virtualmente il match con Rizzo, doccia fredda per il Catania che a dieci minuti dalla fine accorcia con Lodi, ma non basta. Continua invece a vincere il Trapani, che in casa non sbaglia un colpo. Il team di Italiano porta a casa una gara insidiosa, contro una buona Vibonese.

A regalare i 3 punti alla squadra della Sicilia occidentale è un baby – Palermo: ovvero Marco Toscano, regista scuola rosanero, dotato di ottima tecnica. Eppure era la Vibonese a essere in vantaggio grazie a Bubas. Bravo il Trapani a rimettere tutto in piedi prima con Nzola e poi a chiuderla col sopracitato centrocampista. Seconda posizione guadagnata, sognare non costa nulla.

Torna finalmente alla vittoria la Sicula Leonzio. Torrente pian piano sta dando la sua impronta alla compagine di Lentini che conquista punti fondamentali in chiave salvezza. A farne le spese è il Matera che nell’ultima in casa aveva perso 6 – 0 con la Reggina e oggi ne prende 4 dai leoni della Sicula.

Il Matera probabilmente avrà mollato per via di situazioni societarie complesse, ma un plauso alla Leonzio che ha messo in mostra un’ottima condizione fisica. Così la salvezza sarà solo una formalità.