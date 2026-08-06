Chi c'è nel girone I

Tredici squadre siciliane su diciotto. È questa la fotografia del girone I della Serie D 2026/2027, reso noto dal Dipartimento Interregionale nel corso di una diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti, seguita da migliaia di utenti.

Ad affiancarle, cinque formazioni calabresi. Tra queste il nome di maggior peso del raggruppamento: la Reggina.

Chi c’è nel girone I

Le siciliane sono Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Dalla Calabria arrivano invece Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese e Vigor Lamezia.

Cosa c’è in palio

Il regolamento non lascia margini: una sola promozione diretta in Serie C, riservata alla vincente del girone.

Sul fronte opposto, quattro retrocessioni in Eccellenza per ciascun raggruppamento: le ultime due classificate più le perdenti dei play-out.

L’obbligo sugli under

Confermato anche il vincolo sui giovani. Ogni squadra dovrà schierare tre under obbligatori: un 2006, un 2007 e un 2008.

Il campionato più esteso d’Italia

Per la seconda stagione consecutiva la massima serie dilettantistica mantiene il format a 162 squadre, suddivise in nove raggruppamenti da 18 formazioni ciascuno.

Numeri che ne fanno il campionato più rappresentativo d’Italia: sono presenti 19 regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e complessivamente 81 province.