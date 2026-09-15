Svolta importante per il potenziamento dei servizi sociali nel territorio del Distretto 42. Nella giornata di oggi, 15 settembre 2026, 40 vincitori del concorso ATS firmeranno i contratti a tempo determinato della durata di tre anni, entrando ufficialmente in organico. L’operazione è interamente a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di figure professionali con competenze diverse e complementari: in prima linea ci sono psicologi, educatori, pedagogisti e funzionari amministrativi e contabili. Nuove forze che andranno a rafforzare un sistema assistenziale locale chiamato ogni giorno a rispondere a bisogni sociali sempre più complessi e articolati.

L’assessore Calabrò: “Sfida contro il tempo”

Soddisfazione è stata espressa da Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali, che ha sottolineato la complessità del percorso: “Una sfida contro il tempo, affrontata con determinazione e con gli sforzi di tutti, che alla fine abbiamo vinto. Oggi non si firmeranno semplicemente dei contratti, ma si darà la possibilità a professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio della comunità, contribuendo così concretamente al rafforzamento dei servizi e al sostegno delle fragilità di tante famiglie – dichiara Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali –. Avere questo potenziamento, per i servizi sociali, significa poter programmare meglio, garantire maggiore continuità agli interventi e soprattutto essere più vicini alle persone che hanno bisogno di aiuto. È un risultato importante, che arriva dopo un percorso complesso, e che vogliamo considerare come un punto di partenza per rafforzare sempre più il sistema dei servizi”.

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di consolidare la capacità di risposta del Distretto 42, garantendo interventi più tempestivi ed efficaci a supporto delle famiglie e dei cittadini in condizione di fragilità. “Dietro i numeri ci sono persone, professionalità, che verranno rafforzate da importanti interventi formativi specifici, e storie – aggiunge Calabrò –. La nostra responsabilità è fare in modo che queste nuove energie possano tradursi concretamente in servizi migliori. È questa la direzione nella quale intendiamo continuare a lavorare”.

In arrivo anche sei assunzioni stabili al Comune

Il piano di potenziamento non si ferma qui. Ai 40 contratti a termine dell’ATS si aggiungeranno presto sei nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte del Comune di Palermo. Nello specifico si tratta di due pedagogisti e quattro figure professionali con profilo EASA. Un ulteriore investimento nell’organico dei servizi sociali comunali mirato a garantire continuità alle prestazioni. Per l’ufficialità di queste sei assunzioni a tempo indeterminato si attende adesso il passaggio formale in Consiglio comunale per l’approvazione del Rendiconto 2025.

La firma dei contratti per i 40 vincitori della selezione ATS segna così l’inizio di una nuova fase operativa per il welfare locale. Conclude l’assessore Calabrò: “L’augurio, da parte mia, del Sindaco Lagalla, dell’intera Amministrazione comunale e della dottoressa Ferreri, Capo Area dei Servizi Sociali, è che questo nuovo percorso possa essere ricco di soddisfazioni e di risultati concreti al servizio della nostra comunità”.