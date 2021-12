la RAP informa sul servizio di raccolta in città

Comune di Palermo, la RAP informa sul servizio di raccolta in città.

Guasti ai mezzi e sesta vasca di Bellolampo al collasso. Sarà un Natale in emergenza?

CCR. Imminenti le aperture di “Lennon” e “Basile”. Per entrambi i siti emanate le ordinanze

“In merito al servizio di raccolta rifiuti da cassonetto che continua a subire dei rallentamenti a causa di un calo di efficienza mezzi e di rallentamenti in discarica dovuti anche ai volumi residuali ancora rimasti in sesta vasca, si informa la cittadinanza che l’azienda per minimizzare quanto possibile la problematica ha provveduto ad organizzare il personale utilizzando i doppi turni con prolungamento delle ore lavorative, nonché spostando qualche itinerario di raccolta dal turno antimeridiano al pomeridiano, facendo sì che si possano utilizzare quanto più possibile i mezzi in esercizio”. La Rap informa sul servizio di raccolta in città. A causa del collasso di Bellolampo potrebbe essere un Natale in emergenza rifiuti.

Guasti ai mezzi

“Si attendono, in progress, già da questo fine settimana il rientro di diversi mezzi che potranno garantire il completamento degli itinerari da servire sui tre turni“. Prosegue in una nota la partecipata comunale.

Il programma di interventi e le strade interessate

Oggi, dopo avere ultimato gli interventi in zona fiera (definite le vie: Don Orione, via Ammiraglio Rizzo, via Guido Jung, via Ruggero Marturano, via Nicastro e via Thaon de Revel), si sta operando nei quartieri di: Bonagia, Sperone (Sacco e Vanzetti, via XXVII Maggio, via Di Vittorio, Corso dei Mille, Zona Industriale di Brancaccio, via Hazon, via Conte Federico); zona Via Basile (via Brasa); zona Oreto Nuova (via Sirillo, via Concordia, via della Conciliazione); zona Mondello (via Aiace, via Mercurio, via Tolomea, lungomare Cristoforo Colombo, via Principessa Mafalda e Iolanda, lungo l’asse di via dell’Olimpo, via Margherita di Savoia).

Stanotte saranno dedicate due squadre rispettivamente per il quartiere Albergheria e Zona Calatafimi (via La Loggia, compreso via Pagano e via Sunseri).

Altre zone che saranno oggetto di interventi nel fine settimana: Viale Regione Siciliana Altezza Falsomiele, da via Albiri a Villagrazia, da ponte Corleone a via Moneta, via Camico, via Usignolo, via della Capinera, via Pernice; zona via Pietratagliata ( via Terranova, via dell’Acacia, via Dei Fiori, Zona Carmelo Onorato, via Aloi, Corso Pisani.

CCR. Imminenti le aperture di “Lennon” e “Basile”

Dopo l’audizione della scorsa settimana (26 novembre) di RAP in terza commissione consiliare, sullo stato di avanzamento dei CCR in città e la relativa individuazione di siti idonei a questa attività, anche la quarta commissioni consiliare di igiene e sanità, presieduta da Gianluca Inzerillo, ha incontrato i tecnici dell’azienda sull’argomento.

Si è discusso dei Centri Comunali di Raccolta presenti in città, delle attività di finanziamento per potenziare le attrezzature, nell’ottica di uno sviluppo futuro nonché delle individuazioni di altre aree e/o siti da potere destinare ai CCR di concerto con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di estenderli, a servizio del cittadino, in tutte le circoscrizioni e i quartieri comunali.

Per accelerare l’esecutività di tutti i progetti in progress, si è evidenziata la necessità, di concentrare tutti i tecnici progettisti dell’Azienda in un’unica area “di ingegneria tecnico operativa” sotto una unica guida manageriale, affinché si potesse lavorare in sinergia e in maniera puntuale per attingere ai fondi CIPE, PON Metro e in ultimo ai fondi PNRR per citarne alcuni. Nel nuovo piano industriale, in fase di approvazione, sono stati individuati 20 siti, ciascuno dei quali potrà servire, a largo raggio, da 30 mila a 50 mila abitanti.

“Questo lavoro minuzioso è frutto di una sinergia tra il Comune di Palermo, i suoi settori (come il Patrimonio, l’Ambiente, l’Urbanistica) e i progettisti della RAP – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso.

Per entrambi i siti emanate le ordinanze

In tempi brevissimi apriremo il CCR Lennon, (Ordinanza Sindacale n. 183 del 12/10/ 21) dove sono in corso le ultime acquisizioni delle forniture necessarie nonché le attrezzature mobili o scarrabili (cassoni e compattanti) da utilizzare all’interno del CCR, di cui alcune già disponibili. Prossima anche la realizzazione di un CCR all’altezza del parcheggio Basile – continua Caruso – per una superficie di mq 1.900. Un mese fa circa abbiamo presentato all’Amministrazione Comunale il progetto e la documentazione tecnica necessaria; ieri è stata emanata l’ordinanza, la numero 208 del 2 /12/2021, affinché potessimo, anche in questo sito, realizzare un ulteriore CCR”.

Nei prossimi giorni, al fine di potere allestire un ulteriore CCR, l’Azienda RAP presenterà all’Amministrazione un ulteriore progetto con annessa relazione tecnica e planimetria di un altro sito (via Giuseppe Lanza di Scalea angolo via Besta) affinché anche in questo caso si possa emanare la relativa Ordinanza Sindacale e lavorare per l’apertura. “Tutto sarà supportato da una campagna di comunicazione e informazione per incentivare il cittadino alla raccolta differenziata, alla conoscenza dei Centri Comunali di Raccolta e del loro corretto utilizzo per portare anche i rifiuti ingombranti e i RAEE anziché abbandonarli illecitamente su strada – tiene a precisare Caruso”.