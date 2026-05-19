Il sindaco: "servono maggiori controlli"

In sette sono arrivati a bordo di due auto e hanno svaligiato il negozio Expert di Terrasini. I ladri hanno parcheggiato le auto davanti al negozio, bloccata la strada, hanno forzato porta, in un minuto portato via telefonini, computer, scope elettriche, e il contante in cassa. Le auto utilizzate una Alfa Romeo rossa e una Fiat 500 L grigia rubate sono state ritrovate. Secondo una prima stima il danno ammonta a 20-30 mila euro.

Il negozio era una ex banca. La porta d’ingresso è stata distrutta con una mazza. I ladri erano a volto coperto e uno indossava una maschera. Mentre scappavano hanno buttato un monopattino che non entrava in auto.

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza alla famiglia Roccella, al titolare Antonio, a tutto lo staff e ai dipendenti dell’Expert Terrasini per il furto subito questa notte presso il noto punto vendita di elettrodomestici della nostra città – dice il sindaco Giosuè Maniaci – Un episodio spiacevole, durante il quale sono stati trafugati alcuni oggetti ed elettrodomestici, che colpisce non soltanto un’attività commerciale storica del territorio, ma l’intera comunità terrasinese.

Negli ultimi giorni, purtroppo, registriamo una recrudescenza di fenomeni delinquenziali non soltanto a Terrasini, ma in tutto il comprensorio. Per questo motivo desideriamo essere vicini a tutte le persone e alle attività che hanno subito furti o atti vandalici, esprimendo il nostro sostegno e la nostra piena solidarietà. Rivolgiamo, allo stesso tempo, un appello alle forze dell’ordine, che ringraziamo sempre per il costante impegno e per il lavoro quotidiano svolto sul territorio, affinché possano essere ulteriormente incrementati i controlli e potenziati i servizi di prevenzione e tutela della sicurezza.

Terrasini resta una comunità sana, fatta di cittadini onesti, lavoratori e imprenditori che ogni giorno contribuiscono con sacrificio alla crescita del nostro territorio. Ed è insieme, uniti, che continueremo a difendere la serenità e la sicurezza della nostra città”.