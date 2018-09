I colpi tutti in centro

In pochi minuti ha messo a segno sette scippi a Palermo. Tutti nel centro del capoluogo. I colpi a bordo di uno scooter Zip, pare rubato.

Il giovane si affiancava alle vittime che con stavano parlando con il cellulare in mano e in una frazione di secondo riusciva a portarli via.

Adocchiava le sue prede e in un lampo anche percorrendo la strada contromano ha portato via sette cellulari. I colpi in Corso Vittorio Emanuele, in via Amari, in via Sammartino, ancora in piazza Sant’Oliva e in via Marco Polo.

Gli agenti di polizia sono sulle tracce del giovane anche grazie alle testimonianze dei proprietari dei cellulari derubati.