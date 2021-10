L’infelicità indotta, la riqualificazione degli spazi e l’inclusione sociale dei giovani, gli sport paralimpici, i rapporti tra adolescenti e famiglie durante la pandemia.

Sono alcuni dei temi trattati nell’edizione 2021 di “Vie d’uscita, tra i desideri e il bisogno di riabitare i territori”, il ciclo di incontri organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana. Cinque appuntamenti online, sulla pagina Facebook dell’Ordine, in programma da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, alle ore 18.

Durante gli eventi organizzati in occasione della Settimana del benessere psicologico saranno trattate tematiche legate alla necessità, dopo quasi due anni di pandemia, di riappropriarsi del territorio. Domenica scorsa l’Ordine regionale ha consegnato un riconoscimento ai primi psicologi siciliani che si sono laureati all’Università degli studi di Palermo, nel lontano 1991, contribuendo ad accrescere il ruolo della professione.

“E’ una tappa significativa che abbiamo deciso di festeggiare e condividere con i colleghi e le colleghe che hanno contribuito, con il loro lavoro quotidiano, a segnare l’avvio e l’evoluzione della psicologia in Sicilia. Trent’anni – afferma la presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino – che abbiamo deciso di celebrare in occasione della Giornata mondiale della psicologia. Trent’anni di storia, cambiamenti, progressi e affermazione della psicologia che, in questi tempi di emergenze e vulnerabilità, ha rappresentato sempre più un necessario contributo per i singoli individui e le comunità”.